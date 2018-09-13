Milas'ta 2500 ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Milas Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, önümüzdeki hasat döneminde Milas'ta 2500 ton zeytinyağı rekoltesi beklendiği açıklandı.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) koordinatörlüğünde, zeytin ve zeytinyağı üretim sezonuna ilişkin sağlıklı ve güvenilir verileri sağlamak amacıyla 2018-2019 üretim sezonu için Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Heyeti tarafından tüm zeytin yetiştirilen bölgelerde zeytin ve zeytinyağı işletmeleri, ilgili kurum-kuruluş ve kişilerle görüşülerek ulusal ürün tespit çalışmaları başlatıldı.

Kuzey Ege ve Marmara, İzmir ve çevresi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ve Güney Ege olmak üzere eş zamanlı yapılan çalışmalar kapsamında Güney Ege olarak Milas Ziraat Odası'nda zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesi için toplantı gerçekleştirildi.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, S. S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Kamil Gül, Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Ümit Özgüç, MİZO'da görevli Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Abdullah Öz, Milas'ın memecik türü zeytinlerinden ürettiği zeytinyağlarıyla dünya çapında ödüller alan üretici Ali Osman Menteşe, İzmir Zeytincilik Araştırma Merkezi'nden Yüksek Ziraat Mühendisi Özgür Dursun, İzmir TARİŞ'ten İsmail Çırak ve Kristal Zeytinyağları'ndan Ziraat Mühendisi Abidin Sezen katıldı.

Kurum ve kuruluş temsilcilerinin Milas bazında gözlemlerine dayanarak öngörülerini sunduğu toplantıda konuşan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, “Benim şahsi fikrim belirleyeceğimiz rekoltenin yağ oranları düşük çıkabilir. Nedeni şu kilogram başına zeytinyağı oranı düşük. Tabi bu zeytin ne zaman fabrikaya girer o zaman sonuçlar daha net ortaya çıkar. Hasadın gecikmesi de zeytindeki yağ oranının düşmesine neden oluyor. Bu gibi faktörler de zeytinyağı rekoltesini etkileyecektir. Bölgemizde yüzde yüz doluluk oranı olmuş olsa bu zeytini işleyecek ne makine ne de insan gücü maalesef yok. Çünkü köyler boşaldı işçi yok. Kalabalık zeytin çiftliği olanlar var ama zeytini işleyecek insan bulamıyorlar. Hasadın gecikmesi çiftçimizin ihmalinden değil insan gücünün bulunamamasından kaynaklanıyor. Allah versin isteriz ki bol bol zeytinimiz olsun ama bu sorunların da çözülmesi gerekiyor. Geçen yılki yüzde 60 rekolte tahminimizi, sahada gördüğümüz zeytinlikler için söylemiştik. Benim tahminimce dolu yılda 22 bin ton zeytinyağı olduğunu düşünürsek eğer bu yıl yüzde 10 dolulukla birlikte ilçemizde 2200-2500 ton yağ çıkacağını düşünüyorum.” dedi.

Son dönemde çiftçiye dağıttıkları plastik kasalarda toplanan dip zeytinini, baş zeytinini ve organik zeytini ayrı ayrı makinelerde sıkım yaptıklarını belirten S. S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Kamil Gül, zeytinyağı rekoltesine yönelik yapılan öngörülerin tahmin olduğuna dikkat çekerek, “Ben bu yıl zeytin göremiyorum arkadaşlar. Duyumlarımıza göre bölüm bölüm Bafa Gölü kenarında, Ören'de, Kazıklı'da az da olsa zeytin olduğu görülüyor.” dedi.

Milas'ın memecik türü zeytinlerinden ürettiği zeytinyağlarıyla dünya çapında ödüller alan üretici Ali Osman Menteşe de önümüzdeki hasat döneminde ciddi oranda rekolte düşüşü yaşanacağını öngördüğünü belirterek, yanında getirdiği hastalıklı zeytin tanesini göstererek zararlılara dikkat çekti.

Zeytin ağacının çiçek döneminde ve meyveye döndüğü aylarda nemli bir havanın hakim olması sebebiyle zeytin antraknozu, zeytin sineği gibi zararlıların aktif olduğunu ve mantar hastalıklarında artış olduğuna dikkat çeken ziraat mühendisleri Öz ve Özgüç, Milas'ta bazı zeytinliklerde çeşitli mantar hastalıklarında ciddi artış gözlediklerini ve bu durumun rekoltede düşüşe neden olabileceğini ifade ettiler.

Öte yandan toplantıda, son dönemde zeytinyağında tağşiş (hileli karışım) yapanların gerçek üreticiyi zor duruma düşürmekle beraber vatandaşların sağlığıyla oynadığına vurgu yapıldı ve yetkililerin bu konuda denetimleri artırmaları talep edildi.

Toplantıya katılan diğer ziraat mühendislerinin de görüşlerini belirtmesiyle, bu yıl için Milas'ta 2500 ton zeytinyağı rekoltesi beklendiği açıklandı.