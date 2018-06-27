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27 Haziran 2018 13:00

Milas’ta 254 sandıkta yeniden oy sayımı

24 Haziran tarihinde yapılan seçimlerde milletvekili sonuçları için AK Parti Muğla İl Başkanlığı, Muğla Seçim Kurulu’na itirazda bulunmasının ardından, Milas’ta da AK Parti İlçe Başkanlığı ve MHP İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na giderek itirazda bulundu.

Milas’ta 254 sandıkta yeniden oy sayımı

27 Haziran 2018 13:00

Yapılan itirazın ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilileri 2 sandıkta inceleme yaparak, 254 sandıkta yeniden oy sayımı kararı aldı.


Muğla AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Muğla’da 400 oyla bir milletvekili kaybettik. İlimiz genelinde 15 bin geçersiz oy çıktı. Bu kadar geçersiz oyun olması şaşırtıcı. Bu yüzden seçim kuruluna itirazda bulunduk” denilmesinin ardından, Milas’ta da AK Parti İlçe Başkanlığı ve MHP İlçe Başkanlığı da harekete geçerek İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.


Yapılan itirazın ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilileri 2 sandıkta parti temsilcilerinin de katılımıyla inceleme yapıldı. Amblemin üzerine basılan ancak fark edilmeyen birkaç oyun saptanması üzerine Milas’ta da 254 sandıkta yaklaşık 2 bin oyun tekrar sayılmasına karar verildi.




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