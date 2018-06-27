Milas’ta 254 sandıkta yeniden oy sayımı

Yapılan itirazın ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilileri 2 sandıkta inceleme yaparak, 254 sandıkta yeniden oy sayımı kararı aldı.

Muğla AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Muğla’da 400 oyla bir milletvekili kaybettik. İlimiz genelinde 15 bin geçersiz oy çıktı. Bu kadar geçersiz oyun olması şaşırtıcı. Bu yüzden seçim kuruluna itirazda bulunduk” denilmesinin ardından, Milas’ta da AK Parti İlçe Başkanlığı ve MHP İlçe Başkanlığı da harekete geçerek İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

Yapılan itirazın ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilileri 2 sandıkta parti temsilcilerinin de katılımıyla inceleme yapıldı. Amblemin üzerine basılan ancak fark edilmeyen birkaç oyun saptanması üzerine Milas’ta da 254 sandıkta yaklaşık 2 bin oyun tekrar sayılmasına karar verildi.