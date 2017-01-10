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10 Ocak 2017 16:54

Milas’ta 3 hırsız 11 ayrı suçtan tutuklandı

Milas’ta 3 hırsız 11 ayrı suçtan tutuklandı

10 Ocak 2017 16:54

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde yazlık sitelere girerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi Milas Adliyesi’ne sevk edildi. 11 ayrı hırsızlık suçundan da arandığı öğrenilen şahıslar tutuklandı
Milas - Bodrum karayolu üzerinde yer alan yazlıkların yoğun olarak bulunduğu Boğaziçi Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çaldıkları birçok eşya ile birlikte yakalanan ve jandarma tarafından gözaltına alınan E.Y., H.B. ve İ.K. jandarmadaki ifadelerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi.
11 ayrı hırsızlık suçundan da arandıkları tespit edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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