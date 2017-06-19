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19 Haziran 2017 14:10

Milas’ta 3 otomobil birbirine girdi; 4 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Milas’ta 3 otomobil birbirine girdi; 4 yaralı

19 Haziran 2017 14:10


Milas - Ören karayolu Denizcik Orman Deposu kavşağında meydana gelen kazada Bülent Balcı idaresindeki 09 DV 052 plakalı otomobil, Gökhan Dönmez idaresindeki 48 KM 500 plakalı otomobil ve ardından Serhat Tatar idaresindeki 34 GR 6567 plakalı otomobille çarpıştı.


Meydana gelen kazada 09 DV 052 plakalı araçta bulunan Bülent Balcı, Ertan Esmer ve 34 GR 6567 plakalı araçta bulunan Serhat Tatar ve Rüya Tatar yaralandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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