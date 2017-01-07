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07 Ocak 2017 18:38

Milas’ta 5 ayrı kursa katılanlara belgeleri verildi

Milas’ta 5 ayrı kursa katılanlara belgeleri verildi

07 Ocak 2017 18:38

Muğla’nın Milas ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde açılan Kalorifer Ateşçiliği, Adli Kalem İşleri, İşaret Dili, Diksiyon ve Almanca kurslarına katılan kursiyerlere düzenlenen törenle belgeleri teslim edildi
Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2016 -2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminde açılan Kalorifer Ateşçiliği, Adli Kalem İşleri, İşaret Dili, Diksiyon ve Almanca kurslarına katılan yaklaşık 125 kursiyere düzenlenen törende kurs bitirme belgeleri verildi.
Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen belge töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Kurum Müdürü Tunahan Bayram, “Yaygın eğitim faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Hem insanların hobi edinmelerini, hem bir meslek sahibi olmalarını hem de boş zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca bazı alanlarda yeterlilik sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bugün hem belge törenimiz hem de bir seminerimiz olacak. Kalorifer Ateşçiliği, Adli Kalem İşleri, İşaret Dili, Diksiyon ve Almanca kurslarına katılan kursiyerlerimize belgelerini teslim edeceğiz. Daha sonra ise bir seminerimiz olacak. Kalorifer Ateşçiliği Kursuna katılan arkadaşlarımıza İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla çevreye duyarlı kalorifer yakma teknikleri adı altında bir seminer veriyoruz. Bugün o seminerimizi de gerçekleştirip, bu seminer katılım belgelerini de Kalorifer Ateşçiliği Kursuna katılan arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Kalorifer Ateşçiliği Kursiyerlerimiz bugün iki belgesini birden almış olacak” dedi.
Bayram tarafından yapılan konuşmanın ardından İşaret Dili, Almanca, Diksiyon, Adli Kalem İşleri ve Kalorifer Ateşçiliği kurslarına katılanlara belgeleri verildi.
Belge töreninden sonra ise Makine Mühendisi Ali Akay’ın sunumuyla Çevre Duyarlılığı, Çevreye Duyarlı Yaşam ve Çevreye Duyarlı Kazan Yakma” konulu seminerin sunumu gerçekleştirildi.
Program, Akay’ın katı yakıtların depolanması, yakılması, ocağın işletilmesinde dikkat edilecek hususlar, binalarda ve kazanlarda enerji tasarrufu sağlamanın yolları, kalorifer kazanlarında emniyet sistemleri konularında bilgi aktarması ve belge töreni ile sona erdi.



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