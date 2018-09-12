Milas'ta 51 şişe kaçak içki ele geçirildi

Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Milas'ta bir otobüsün bagajına saklanmış halde 51 adet kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Milas KOM Grup Amirliği Söke-Milas karayolunda bulunan Akkent Polis Uygulama Noktası'nda, uygulama gerçekleştirdi. Polis ekiplerince yapılan uygulama sonucunda, bir otobüsün bagajında yapılan aramada birbirine benzer 3 koli olduğu görüldü. Ekipler; kolilerin bagaj barkotlarının olmamasından şüphelenmesi üzerine ve kolilerin içerisinde şişe seslerinin gelmesinden dolayı koliyi incelemeye aldılar. Ele geçirilen kolinin içerisinde, toplamda 100 cc'lik 51 şişe kaçak içkiye el konuldu.

Kaçak içki bulunduran şahıs hakkında, adli işlem başlatıldı.