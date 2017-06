Milas’ta 70’lik ninenin yaşam mücadelesi

Maddi imkânı olmadığı için hapishanede yatan oğlunu 1 yıldır ziyarete gidemeyen Gülşen Nine, oğlunu görmeyi her şeyden çok istiyor. Mutfak tüpü bile bulunmayan evinde yine de yüzünden gülümsemesini eksiltmeyen ve misafir ağırlamaktan memnun olan Gülşen Nine, yetkililerden yardım bekliyor.

Milas’ın Kemikler Mahallesi’nde ikamet eden 70 yaşındaki Gülşen Gül, ekmeğini taştan çıkaran Türk kadınlarından

“Zor oluyor ama başka çarem yok. Kendimden 4 yaş büyük bir hastaya bakmak bazen yorucu. Yaşım da ilerledi. Yine de mutluyum be kızım” sözlerinin sahibi hiçbir ek geliri olmayan 3 çocuk annesi Gülşen Nine, geçimini sağlamak için Bodrum’da ev temizliğinden, yaşlı bakımına kadar birçok işe gidiyor. Bodrum’da karın tokluğuna çalışan Gülşen Nine, huzurla yaşayacağı günleri özlemle gözlüyor.

Hayatta tek dayanağı olan eşi Mehmet Gül’ü yaklaşık 6 ay önce kaybettiğini ifade eden Gülşen Nine, hüzünlü gözlerle şunları kaydetti: “Eşim Mehmet, yaklaşık 6 ay önce hayatını kaybetti. Bir sabah evden çıktı Mehmet, bir daha da gelmedi Aradık her yerde. Tarlada kalp krizi geçirmiş ve oracıkta ölmüş. Gideli 6 ay oldu, ben bu evde yapayalnız kaldım.”

Eşinin ölümünün ardından Bodrum’a çalışmaya gittiğini dile getiren Gülşen Nine, “Allah devletimizden razı olsun. 3 ayda bir yaşlı maaşımı alıyorum. Ama maalesef ki yetmiyor. Geçimimi sağlamak için çalışmak zorundaydım. Eşim tek dayanağımdı, o da gitti. Yaşlı olduğum için sıcakta, tarlada çalışamıyorum, çapa yapamıyorum. Zar zor Bodrum’da iş buldum. Kendimden 4 yaş büyük hastaya bakıyorum. Yeri geliyor çocuk bakıyorum. Bakıcılık yaptığım yerlerde, evin temizliğini ve yemeklerini yapıyorum. Asgari ücretten az alıyorum. Çalışmayınca o da yok ki. Ayaklarım tutmuyor, kendim rahatsızım ama çalışmam lazım. Bastonumla her sabah düşüyorum ekmek parası için Bodrum’un yollarına.” diyerek, çaresizliğini anlattı.

“Herkesin kendi yaşam mücadelesi var” diyen Gülşen Nine, 3 oğlunun da durumunun iyi olmadığını ve kendi ayakları üzerinde durduğunu söyleyerek: “ Üç oğlum var. Her birinin kendi yaşam mücadelesi var. Ben kimseye yük olmak istemediğimden çalışmak için uğraşıyorum. Geçtiğimiz yıl evim yandı. Tek başımıza uğraştık evimizi yeniden yapmak için. Oğlumun biri, 9 yıldır cezaevinde tutuklu halde. Bodrum’da açtığı işletme iflas etti. Borçlarından dolayı hapse girdi. Borçlarını ben ödemeye çalışıyorum. Var olan gücümle çalışıp, oğlumun borcunu ödemek için didiniyorum hep. Hapishanede ona çalıştığım paralardan gönderiyordum. Eşimin ölümünün ardından para göndermeye gücüm kalmadı. Yüzünü 1 yıldır göremiyorum, maddi imkânım olmadığı için gidemiyorum kaldığı yere.” dedi.

İki odalı evinde yaşam mücadelesi veren Gülşen Nine, tüp alacak parası olmadığı için tüm yemeklerini dışarıda bulunan ocağında pişiriyor. Bazen yiyecek yemek bulamayan Gülşen Nine, hayatını zor idame ettiriyor. Zor şartlar içerisinde büyük geçim mücadelesi veren Gülşen Nine, yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

Kemikler Mahallesi Muhtarı Kazım Bayındır, Gülşen Nine’ye ellerinden geldiği kadar destek olduklarını fakat yetkililerden de yardım beklediklerini sözlerine ekledi.