Milas’ta 8 genç çiftçiye 48 büyükbaş hayvan verildi

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan ve projeden yararlanacak olan çiftçilerin katılımıyla, 48 büyükbaş hayvan, çekilen kura sonucu dağıtıldı.

Konuya ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan yaptığı açıklamada; “Bakanlığımız tarafından 2016-2018 yılları arasında 3 yıl süreyle devam edecek olan Genç Çiftçi Projesi hayata geçirilmiştir. Bu projenin amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesidir. Bu projeler kapsamında genç çiftçilere 30.000 TL hibe desteği sağlanacaktır. 2016 yılında 894 adet başvuru yapılmış olup toplam 31 adet genç çiftçimiz bu projeden faydalanmıştır. 2016 yılında ilçemiz genelinde desteklenen genç çiftçi projeleri; Büyükbaş Sığır Yetiştiriciliği 23 adet, Küçükbaş Hayvancılık projesi 3 adet ve Arıcılık projesi de 5 adettir. Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi programı kapsamında 2017 yılı için faydalanacak başvuru sahiplerinin projeleri, İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve 29 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sona ermiştir. Hibe almaya hak kazanan genç çiftçiler 6-12 Haziran 2017 tarihleri arasında İlçe Müdürlüğümüz ile hibe sözleşmesi imzalamışlardır. Toplamda 26 adet projeye karşılık 780.000 TL hibe desteği sağlanmıştır. 2017 yılı ilçemiz genelinde desteklenen Genç Çiftçi projeleri; Büyükbaş Sığır Yetiştiriciliği 18 adet, Küçükbaş Hayvancılık projesi 3 adet ve Arıcılık projesi de 5 adettir. 23 Mayıs 2018 tarihinde ilçemize 8 adet Büyükbaş (sığır) Hayvancılık Projesi sahiplerine 48 adet büyükbaş sığır dağıtımı gerçekleştirilecektir. Dağıtım, İlçe Müdürlüğümüz Proje Yürütme birimindeki teknik personeller tarafından çiftçilere kura çekilerek dağıtılacaktır. Kalan 10 adet proje için toplam 60 adet büyükbaş sığır dağıtımı ilerleyen zamanda tamamlanacaktır. 2018 yılında 187 adet başvuru yapılmış olup, toplam 26 adet genç çiftçimiz bu projeden faydalanmıştır. 2018 yılı için ilçemiz genelinde desteklenen genç çiftçi projeleri; Büyükbaş Sığır Yetiştiriciliği 18 adet, Küçükbaş Hayvancılık projesi 4 adet ve Arıcılık projesi 2 adet, Kanatlı Projesi 1 adet ve Bitkisel Üretim Projesi de 1 adettir. Hayvancılığın geleceği ve sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir proje olan Genç Çiftçi Projesi sayesinde kurulan bu işletmeler hem mevcut hayvan sayılarımızın artmasına, hem de ilçemizde hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır” diyerek, hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun dedi.

Yapılan açıklamanın ardından çekilen kura ile proje kapsamında 8 genç çiftçi ailesine 6’şar adet, toplamda 48 büyükbaş hayvan teslim edildi.