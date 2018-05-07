Milas’ta 9. Nebi Uslu Tiyatro Şenliği başlıyor

Nebi Uslu Tiyatro Şenliği 14 Mayıs’ta başlıyor.

Milas Şehir Tiyatrosu kurucusu, emekli öğretmen Nebi Uslu anısına 9. kez düzenlenecek tiyatro şenliği 14 Mayıs Pazartesi günü Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda başlayacak. Şenliğe bu yıl 5 tiyatro topluluğu katılıyor.

Şenlik 14 Mayıs Pazartesi günü, Sabahattin Akyüz Fen Lisesi Tiyatro Topluluğu tarafından, Ekrem Reşit Rey’in yazdığı, Elif Alan İnce’nin yönettiği ‘Lüküs Hayat’ isimli oyunuyla başlayacak.

15 Mayıs Salı günü, Seferihisar Belediyesi Ulamış Köy Tiyatro Topluluğu tarafından ‘Yaşamın İçinden’, 16 Mayıs Çarşamba günü, Menteşe Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından ‘Bize Gülmek Lazım’, 17 Mayıs Perşembe günü Fethiye Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından ‘Resimli Osmanlı Tarifi’, 18 Mayıs Cuma günü Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından ‘Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası’ adlı oyunlar sahnelenecek. 9. Nebi Uslu Tiyatro Şenliği’nin tüm oyunları saat 21’de Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda başlayacak.

Şenlikle ilgili açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Tiyatronun ilçemizde yoğun ilgi görmesi bizleri memnun ediyor. Tiyatro hayatımızın aynası, hedefimize yön veren önemli bir sanat. Bir milletin geleceği, onun yetiştirdiği sanatçılara, sanatkarlara ve onların verdiği mesajlara bağlıdır. Çünkü sanatçılar ve sanatkarlar topluma örnek kişilerdir. Nebi Uslu’nun adını yaşatmaya ve gönül verdiği tiyatroyu Milas’ta hak ettiği yere getirme kararlılığındayız. Bu duygu ve düşüncelerle gerçekleştirdiğimiz 9. Nebi Uslu tiyatro şenliği vefanın, sevginin, tiyatroya adanmış hayatlara saygının eseridir. Nebi Uslu Tiyatro Şenliği’nin gerçekleşmesine emek veren, destek veren herkese teşekkür ederken, sahneleyecekleri oyunlarla bizlere keyif verecek olan tüm tiyatro ekiplerine başarılar dilerim” dedi.