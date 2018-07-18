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18 Temmuz 2018 16:54

Milas’ta ağaca çarpan araç takla attı; 1’i ağır, 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada bir araç zeytin ağacına çarparak takla attı.

Milas’ta ağaca çarpan araç takla attı; 1’i ağır, 2 yaralı

18 Temmuz 2018 16:54

Kazada bir ağır, 2 kişi yaralandı.


Söke-Milas karayolu, Selimiye Mahallesi girişinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre; Güven Güner idaresindeki 34 TG 3711 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Güner’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce zeytinlik araziye girerek ağaca çarptı ve ardından takla attı.


Meydana gelen kazanın ardından araç sürücü Güven Güner ve aynı araçta bulunan E.N.Ü. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.


Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan araç sürücüsü Güven Güner’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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