Milas’ta alkollü sürücü elektrik direğine çarptı; 1yaralı

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü, tedavi altına alındı.

Kaza, Milas’ta gece yarısı Beçin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü olduğu iddia edilen 48 LE 452 plakalı aracın 28 yaşındaki sürücüsü T. D., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazayı görenlerin 112 Acil ve polisi araması üzerine kaza yerine; ambulans, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen araç sürücüsü T. D.’nin tedavisi sürdüğü öğrenildi.