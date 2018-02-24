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24 Şubat 2018 12:22

Milas’ta alkollü sürücü elektrik direğine çarptı; 1yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde alkollü olduğu belirtilen bir sürücü, elektrik direğine çarptı.

Milas’ta alkollü sürücü elektrik direğine çarptı; 1yaralı

24 Şubat 2018 12:22

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü, tedavi altına alındı.


Kaza, Milas’ta gece yarısı Beçin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü olduğu iddia edilen 48 LE 452 plakalı aracın 28 yaşındaki sürücüsü T. D., bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.


Kazayı görenlerin 112 Acil ve polisi araması üzerine kaza yerine; ambulans, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen araç sürücüsü T. D.’nin tedavisi sürdüğü öğrenildi.




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