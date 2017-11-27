Milas’ta asker arkadaşının kazaen vurduğu er şehit oldu

Edinilen bilgiye göre; Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı’nda bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, nöbet değişimine giden 20 yaşındaki Ömer Özavcı, asker arkadaşı İ.A. ile sohbet etmeye başladı. Bu esnada şakalaşan İ.A., arkadaşı Ömer Özavcı’yı silahının kazayla ateşlenmesiyle göğsünden yaraladı.

Göğsünden ağır yalanan jandarma er Özavcı, hemen 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı halde sevk edilen Özavcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olaya karışan İ.A. gözaltına alındı. Şehit Özavcı’nın terhisine 145 gün kaldığı öğrenildi.

Jandarma Er Ömer Özavcı’nın cenazesi için Milas’ta askeri tören düzenlenecek.