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13 Ağustos 2018 16:49

Milas’ta bayram temizliği

Muğla’nın Milas ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde bayram temizliği başlatıldı.

Milas’ta bayram temizliği

13 Ağustos 2018 16:49

Ekipler, ilçe merkezindeki 13 mahallede sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Milas Belediyesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede temizlik atağı başlattı. İlk olarak Sanayi Caddesi üzerinden başlatılan çalışmalar 13 mahalleye ait cadde ve sokaklarda devam edecek. Ekipler, yol süpürme ve çöp toplama çalışmasının yanı sıra cadde yıkama, orta refüj ve kaldırım kenarlarının boyama işlerini de birlikte yürütüyor.


Her şey daha temiz ‘Milas’ için


Milas’ı daha temiz ve modern hale getirmek için ilçenin dört bir tarafında temizlik seferberliği başlattıklarını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat çalışmaların bugüne kadar ilçenin her noktasında devam ettiği gibi bundan sonra da devam edeceğini ifade ederek, bayram temizliğine katılan bütün işçileri canla başla çalışmalarından dolayı tebrik etti.




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