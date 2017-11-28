Milas’ta binalar tahliye edilmeye başlandı

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi’nde bir apartmanın istinat duvarı, ilçede sabah saatlerinde etkili olan aşırı yağışlara dayanamayıp göçtü.

Olay yerine; Milas İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Selçuk Tomakin de geldi. Polis ekipleri, göçük alanında güvenlik şeridi çekti. Binalarda, herhangi bir olumsuzluğa karşı boşaltılma işlemi başlatıldı.

Göçük alanına; 112 Acil Servis ekibi, UMKE ve AKUT ekipleri de seferber edildi. Aydın’ın Kuşadası ilçesinden, göçük altında kurtarma çalışması yapmak için insan arama köpeği de beklendiği öğrenildi. AFAd ekiplerinin de yola çıktığı bildirildi.

Göçüğün meydana geldiği yol, trafiğe kapatıldı.