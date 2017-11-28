Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 11:36

Milas’ta binalar tahliye edilmeye başlandı

Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesi’nde meydana gelen istinat duvarı göçüğü için Kuşadası’ndan insan arama köpeği beklendiği öğrenildi.

Milas’ta binalar tahliye edilmeye başlandı

28 Kasım 2017 11:36

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Milas’ın Aydınlıkevler Mahallesi Akkent Caddesi’nde bir apartmanın istinat duvarı, ilçede sabah saatlerinde etkili olan aşırı yağışlara dayanamayıp göçtü.


Olay yerine; Milas İlçe Emniyet Müdürü Yardımcısı Selçuk Tomakin de geldi. Polis ekipleri, göçük alanında güvenlik şeridi çekti. Binalarda, herhangi bir olumsuzluğa karşı boşaltılma işlemi başlatıldı.


Göçük alanına; 112 Acil Servis ekibi, UMKE ve AKUT ekipleri de seferber edildi. Aydın’ın Kuşadası ilçesinden, göçük altında kurtarma çalışması yapmak için insan arama köpeği de beklendiği öğrenildi. AFAd ekiplerinin de yola çıktığı bildirildi.


Göçüğün meydana geldiği yol, trafiğe kapatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
10
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç