Milas’ta bir kişi evinde ölü bulundu

Milas’ta Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir sitede ikamet eden 47 yaşındaki Şahin Karabıyık kızı tarafından evde ölü bulundu. Şahin’in yatakta hareketsiz yattığını gören kızı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Şahin’in sağlık sorunlarının olduğu ve rahatsızlığının artması nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Şahin’in cenazesi yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.