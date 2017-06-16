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16 Haziran 2017 18:06

Milas’ta bir kişi evinde ölü bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde bir vatandaş evinde ölü olarak bulundu.

Milas’ta bir kişi evinde ölü bulundu

16 Haziran 2017 18:06


Milas’ta Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir sitede ikamet eden 47 yaşındaki Şahin Karabıyık kızı tarafından evde ölü bulundu. Şahin’in yatakta hareketsiz yattığını gören kızı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Şahin’in sağlık sorunlarının olduğu ve rahatsızlığının artması nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.


Şahin’in cenazesi yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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