Milas’ta bir yıllık çalışmalar değerlendirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde belediyenin sorumluluk alanında yer alan mahallelerin muhtarlarına yönelik 2016 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi ve 2017 yılında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunmak üzere toplantısı düzenlendi.

Milas’ta belediye tarafından Toplantı ve Düğün Salonu’nda mahalle muhtarlarına yönelik bir yıllık hizmet süreci ele alan bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mahalle muhtarlarının yanı sıra Milas Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat, Faik Karagöz, belediye meclis üyeleri, belediye birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesiyle başladı.

Milas Belediyesi tarafından mahallelerde yapılan çalışmaların görsellerinin yer aldığı slayt sunumunun ardından toplantının açılış konuşması Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat tarafından yapıldı.

“Bölgemizin en üretken ve çalışan belediyesiyiz”

“Bir yılı daha bitirmek üzereyiz. Hem yeni yılınızı kutlamak hem de önümüzdeki yıl yapılacak çalışmalarda sizlerin taleplerini dikkate almak için bir araya geldik” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Tokat, “2015 yılı değişik etkenler sebebiyle Milas Belediyesi açısından çok yorucu ve yoğun bir çalışma sezonu oldu. 2016 da yine aynı performansla geçti sayılır. Alanımızın çok geniş, mahallelerimizin çok fazla olması, yapılacak işlerin çok yoğun olması biraz üst perdeden çalışmayı gerektiriyor. Belediyemizin kaynak, bütçe ve olanaklarını önümüze konulan iş programına göre dengeleyip, planlayıp, yürütmek zorundayız. Belediye olarak büyükşehir yasası geçişinde mali yönden çok sıkıntı yaşayan bir belediye olduk. Umuyoruz ki 2019’da birçok şey değişecek ve büyükşehir belediyesinin de bazı girişimleri hayata geçecek. Sorunların çoğu da bertaraf edilecek. 2019 yılında muafiyet unsuru ortadan kalktıktan sonra daha rahat hareket edeceğiz. 2019’a kadar bu gemiyi limana kadar yürütmek zorundayız. Maddi anlamda sıkıntılarımız olmasına rağmen yine de bölgemizin en üretken ve çalışan belediyesiyiz” dedi.

Konuşmasını 2016 yılı içerisinde yapılan yol çalışmaları hakkında bilgiler aktararak sürdüren Başkan Tokat, “Önümüze koyduğumuz iş programına göre büyükşehir ve diğer resmi kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 yıllık belirlenen programımızın birinci yılını tamamlamış oluyoruz. 2017 ikinci yılı, 2018 üçüncü yılı olacak. Umuyorum ki aynı gayret ve çabalarla çalışmalarımız devam edecek. Yapacağımız planlamayla hizmet konusunda geri kaldığımız mahallelere yeni yılda öncelik vermek suretiyle tamamlayacağız. Bu süre içerisinde ihtiyaçların durumuna, planlamalara ve taleplerin takip edilmesi durumuna göre hizmet sıralamamız değişebiliyor. Yapılan çalışmalarda emeği, katkısı olan tüm belediye çalışanlarına, birim amirlerine ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. 2017 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Tokat konuşmasını sonlandırdıktan sonra salonda bulunan muhtarlara tek tek söz hakkı verildi. Söz alan muhtarların büyük bir bölümü yol sorunu olduklarını dile getirdi.