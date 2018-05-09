Milas’ta bisiklet sürücüsü feci kazada yaşamını yitirdi

Kaza, Milas’a bağlı Ağaçlıhöyük-Baharlı yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas’tan, Bodrum istikametine doğru seyir halinde bulunan M.F.G. idaresindeki 27 VJ 604 plakalı minibüs, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü 32 yaşındaki Ufuk Derebağ’a çarptı.

Meydana gelen kazanın ardından bisiklet sürücüsü Derebağ ağır yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Derebağ’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Derebağ hayatını kaybederken, acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.