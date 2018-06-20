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20 Haziran 2018 15:30

Milas’ta bonzai satıcısı 2 kişi tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği tarafından Milas’ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Milas’ta bonzai satıcısı 2 kişi tutuklandı

20 Haziran 2018 15:30


Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri ilçede yaptıkları uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milas’ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen G.A ve N.K. isimli şahıslar, KOM Milas Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen bir operasyonla yakaladı.


Gözaltına alınan şüpheliler Bonzai ticareti yaptıkları öne sürülürken, şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilerek tutuklandı.




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