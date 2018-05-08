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08 Mayıs 2018 10:52

Milas’ta CHP’li gençlerden ‘farkındalığa yolculuk’ projesi

Muğla’nın Milas ilçesinde CHP Gençlik Kolları ‘Farkındalığa Yolculuk’ projesini Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Milas’ta CHP’li gençlerden ‘farkındalığa yolculuk’ projesi

08 Mayıs 2018 10:52


Milas’ta ‘Farkındalığa Yolculuk’ projesi kapsamında CHP İlçe Gençlik Kolları üyeleri, okulda eğitim gören engelli öğrencilerin spor etkinliklerini daha verimli geçirebilmeleri için voleybol, futbol, basketbol pinpon topları pinpon raketi, masa tenisi filesi ve okulun ambleminin basıldığı tişörtler hediye etti. Etkinlik kapsamında CHP Milas İlçe Gençlik Kolları üyeleri ve engelli öğrenciler halat çekme oyunu, çemberle ilerleme oyunu, sandalye kapmaca oyunları oynadı, hareketli şarkılar eşliğinde dans ederek keyifli vakit geçirdi.


CHP Milas İlçe Gençlik Kolları Başkanı Göksel Billur yapılan etkinlikle ilgili olarak, “Okul öğretmenlerinin verimli katkısı ve biz gençlerin gücüyle kardeşlerimizin yüzü güldü. Hepimiz böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Etkinliğe katılan velilerimize ve öğrencilerimize, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Zeynep Mat, CHP Milas İlçe Örgütümüz ve Kadın Kolları’na bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz” dedi.




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