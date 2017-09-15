Milas’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Milas’a bağlı Hayıtlı Mahallesi, Hayıtlı Mevkii’nde bugün saat 18:00 sıralarında sebebi bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangını çıktı. Yangına Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 3 treyler, 9 teknik personel ve 83 yangın işçisi ile karadan, 2 helikopter ve 1 uçak ile havadan müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Meydana gelen yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.