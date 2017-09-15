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15 Eylül 2017 23:32

Milas’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Milas’ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

15 Eylül 2017 23:32


Milas’a bağlı Hayıtlı Mahallesi, Hayıtlı Mevkii’nde bugün saat 18:00 sıralarında sebebi bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangını çıktı. Yangına Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 3 treyler, 9 teknik personel ve 83 yangın işçisi ile karadan, 2 helikopter ve 1 uçak ile havadan müdahale edildi.


Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Meydana gelen yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.




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