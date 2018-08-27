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27 Ağustos 2018 14:48

Milas’ta çok sayıda kedi ölü bulundu

Milas’a bağlı Bahçe Mahallesi’nde çok sayıda kedinin ölü bulunması mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Milas’ta çok sayıda kedi ölü bulundu

27 Ağustos 2018 14:48


Kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren vatandaşlar, bu caniliğin araştırılarak suçlu ya da suçluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyor. Anneleri ölen yavru kediler ise korkunç olayın ardından öksüz kaldılar.


Milas’a bağlı Bahçe Mahallesi’nde yaşanan korkunç olayda, mahalledeki yaklaşık 15 adet kedi sabah saatlerinde sokaklarda ölü halde bulundu. Kedilerin ağzından kan gelerek öldüğünü ve tüm belirtilerin zehirlenmeye işaret ettiğini söyleyen vatandaşlar, bu caniliğin acilen araştırılmasını talep ediyor.



Kedileri ölen hayvanseverlerden olan Şenay Özkan, öldürülen kedisinin yavrularının bulunduğunu belirterek, “Can yoldaşlarımız olan kedilerimizin ölülerini sokaktan topladık. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ölen kedilerimizin yavruları vardı hepsi annesiz kaldı. Ölen kedilerin ağzından ve kulaklarından kan gelmiş belli ki zehirlenmişler. Bu vahşetin sorumlularının bulunmasını talep ediyorum. Kedilerimizi öldürenlerden şikayetçiyiz!” dedi.


Beslediği kedilerin sokakta ölüsünü bulduğunu kaydeden İbrahim Önel de kedilerin zehirlendiğini ifade ederek şikayetçi olduğunu kaydetti.


Hayvanseverlerden de destek isteyen mahalleli, sokak hayvanlarına uygulanan şiddetin son bulması için yetkililerin biran önce harekete geçmesini istediler.




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