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21 Aralık 2016 20:04

Milas’ta dağcılar teröre zirvede tepki göterdi

Milas’ta dağcılar teröre zirvede tepki göterdi

21 Aralık 2016 20:04

Muğla’da Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (MİDOSK) tarafından Muğla Değirmendere Kanyonu’nda yürüyüş gerçekleştirildi Dağcılar yürüyüşlerini Muğla’daki Bayrak Tepe’de Türk bayrağı ve “terörü lanetliyoruz” yazılı pankartlarıyla sonlandırdı.


Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (MİDOSK) tarafından Muğla Değirmendere Kanyonu’nda yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Programa Aydın, Muğla ve Bodrum’dan da dağcılar katıldılar.
Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi aktaran MİDOSK Başkanı Oğuz Şen, “MİDOSK olarak bu yıl ki birinci dönem etkinliklerimiz arasında yer alan ve her Pazar günü gerçekleştirdiğimiz günü birlik doğa yürüyüşümüzün en sonuncusunu Muğla Değirmendere Kanyonu parkurunda gerçekleştirdik. Bizlere Aydın’dan gelen Tralles Doğa Sporları Kulübü, Bodrum’dan ve Muğla’dan bireysel olarak doğaseverler eşlik etti. Parkura Muğla merkezdeki Saburhane’den 50 kişilik gurupla yürüyüşümüze başladık. Sırasıyla önce eski Klise Kanyon boyu devam ederek Buz Tutan Şelalelere varıldı. Burada toplu olarak son günlerde artan terör olaylarını protesto ederek pankartımızı açtık. Kanyon sırtından devam ederek doğal oluşumlu mağaraları ziyaret ederek Muğla’nın üstündeki Bayrak Tepe ya da Masa Dağına çıkarak Muğla’ya tepeden bakıldı ve merkeze doğru inilerek parkur tamamlandı. Bu yürüyüşümüzde ülkemizin güvenliği ve asayişi için, terör belası uğruna şehit düşen kahramanlarımızı da unutmadık” dedi.



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