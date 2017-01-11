Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 13:33

Milas’ta damperi açık unutulan TIR korku saçtı

Milas’ta damperi açık unutulan TIR korku saçtı

11 Ocak 2017 13:33

Muğla’nın Milas ilçesinde kullandığı kamyonun damperi kalkık vaziyette seyreden sürücü Akkent Sitesi’nin giriş tabelasını yıktı.
Milas’ta yaklaşık 30 yıl önce kurulan Akkent Sitesi’ne ait eski giriş levhası yıkıldı. Olay sabah saatlerinde meydana gelen olayda Akkent Caddesi üzerinde hareket halinde olan 48 U 8008 plakalı TIR’IN sürücüsü damperi yarı açık halde unutarak seyir haline geçti. Aracın hareketinden bir süre sonra site çıkışında bulunan tabela, damperin çarpması sonucu yıkıldı. Açık damperle, site tabelası içerisinden geçmek isteyen tır da girişte sıkıştı. Giriş tabelasında sıkışıp kalan TIR, alandan kurtulmak isteyince yaklaşık 30 yıldır Akkent’in simgesi haline gelen levhayı yıktı.
Çevre sakinleri, yıllardır yaşadıkları yerin simgesi haline gelen tabelanın yeniden yapılmasını yetkililerden istedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
6
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç