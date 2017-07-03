Milas’ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları

yıldönümü nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerde sahne alan arabesk ve fantezi müziğinin sevilen ismi Hakan Altun futbol sahasını dolduran binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşatırken, düzenlenen deniz yarışları nefesleri kesti.

Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi ve Güllük Liman Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği etkinlik programında Deniz Şehitlerini anma etkinliklerinin yanısıra konserler ve yarışmalar yapıldı.

Milas’a bağlı Güllük Mahallesi’nde Atatürk büstüne çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşımızın okunması ile başlayan Deniz Şehitlerini anma etkinliğinde, Güllük Liman Başkan Vekili Mustafa Çankaya tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı.

Denize çelenk bırakıldı

Konuşmanın ardından Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi tarafından bir gösteri sunuldu. Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın izinli olması nedeniyle katılamadığı törene katılan ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Garnizon Komutanlığı Temsilcisi ile Sahil Güvenlik Bot Komutanı, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Mat ve Faik Karagöz, Milas Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah Ülgen ile AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer’in de aralarında bulunduğu protokol üyeleri daha sonra tekne ile Güllük Körfezi’ne açılarak ‘Deniz Şehitlerinin anısına’ denize çelenk bıraktı. Etkinlikler kapsamında ayrıca Milas İlçe Müftülüğü tarafından saat 12.30’da Güllük Camii’nde Deniz Şehitleri için mevlit okutuldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlik programının akşam bölümü, saat 20’de düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Milas Belediyesi Güllük hizmet binası önünden bando eşliğinde başlayan yürüyüşün ardından, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi tarafından Güllük Futbol Sahasında düzenlenen konser programına geçildi.

Güllük’te Hakan Altun Rüzgarı

Saat 21’de Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfonik Kent Orkestrası’nın konseriyle başlayan Bayram Şenliği konser etkinliği, Hakan Altun konseriyle sürdü.

Telefonun Başında, Aşk Lütfen Gel gibi klasikleşmiş eserlerin yanı sıra yeni albümünden de şarkılar seslendiren Altun konseri izlemeye gelen protokol üyeleri ve futbol sahasını dolduran binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı. Konser sonunda sahneye çıkan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Hakan Altun’a konser için teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Deniz yarışları nefesleri kesti

2 Temmuz Pazar günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın ikinci etkinlikleri olan deniz yarışları nefesleri kesti. Yüzme, denizden tabak çıkartma ve tekne yarışları çekişmeli geçti. Sahil şeridini dolduran binlerce vatandaş yarışları heyecanla izledi.

Yarışların son etabı olan yağlı direğe ilgi oldukça fazlaydı. Direğin dik olması yarışmacılara zor anlar yaşattı. İlk tur sonunda bayrağı almaya çok yaklaşılsa da bunu başaran kimse olmadı. İkinci turun ortalarında İbrahim Erbey yağlı direkten bayrağı almayı başardı.

Yarışlar sonunda ödül törenine geçildi. Yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödülleri Milas Belediye Başkan yardımcıları Zeynep Mat, Faik Karagöz, Liman Başkan Vekili Mustafa Çankaya, Milas İlçe Jandarma Komutan Vekili Süleyman Bahadır İyilikçi, Güllük Mahalle Muhtarı Celal Akyol ve Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından verilmesiyle etkinlikler sona erdi.