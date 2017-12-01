Milas’ta deprem mağdurlarına yardım eli

Yaz aylarından beri Gökova Körfezi ve Milas yakınlarında devam eden depremlerden evleri zarar gören ailelerin yardımına Milas Belediyesi koştu. Zarar gören evler tamamen yeniden yapılarak ailelere teslim edilecek.

Milas’a bağlı Çiftlik ve Koru mahallelerinde evleri depremle tamamen yıkılan ihtiyaç sahibi ailelerin evleri Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Acil Hizmet Birimi tarafından yeniden yapılıyor. Çalışmaların aralıksız sürdüğü evlerin bir an önce bitirilip soğuklar başlamadan ailelere teslim edilmesi planlanıyor.

Milas Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ; “Daha öncede evi yanan, kullanılmaz durumda olan yada içinde yaşanmayacak durumdaki bir çok evin bakım ve tamirini yapıp daha yaşanılır hale getirerek ailelerimize teslim ettik. Şimdi de Koru ve Çiftlik mahallelerimizde bölgemizde yaşanan depremlerden evleri zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Acil Hizmet birimimiz ekipleri evlerde gerekli çalışmaları başlattılar. Kış aylarının iyice hissedilmeye başlandığı şu günlerde ailelerimizin çadırlarda kalmasına gönlümüz razı gelmezdi. Çalışmalarımızı bir an önce tamamlayıp vatandaşlarımıza yeni evlerini teslim edeceğiz. Ailelerden alacağımız hayır dualar bizim en büyük mutluluğumuz olacak ”dedi.