Milas'ta dilencilere operasyon!

Milas'ta son günlerde şehir merkezinde ve karayollarındaki trafik ışıklarının bulunduğu noktalarda dilencilerin tespit edilmesi üzerine, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milas Belediyesi Zabıta personeli harekete geçti. Polis ekipleri ve zabıta personeli, Milas'ta dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, halkın duygularını sömüren dilenciler gözaltına alındı. Yapılan operasyonun sonunda, Kabahatler Kanunu'na göre 6 dilenci için işlem uygulandı.

Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaşanan dilencilik olayının azalması için karayollarının kenarına: “Dilencilere vereceğiniz her kuruş, dilenciliği artırmaktadır. Dilencilikle mücadele etmek için para vermek yerine yardım kuruluşların yönlendirelim” ifadelerinin yer aldığı tabelayla önlem almıştı.