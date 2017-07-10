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10 Temmuz 2017 13:34

Milas’ta diş hekimlerine temel yaşam eğitimi verildi

Muğla’nın Milas ilçesinde özel muayenehanesi bulunan diş hekimlerine, ‘Temel Yaşam Desteği ve Havayolu Eğitimi’ verildi.

Milas’ta diş hekimlerine temel yaşam eğitimi verildi

10 Temmuz 2017 13:34


Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Milas’ta ilk kez düzenlenen eğitimle, ilçede özel muayenehanesi bulunan diş hekimlerine yönelik ‘Temel Yaşam Desteği ve Havayolu Eğitimi’ verildi. 16 diş hekiminin katıldığı ve Milas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen eğitimler, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.


Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçemizde ilk kez düzenlenen eğitime katılan diş hekimlerine birer katılım belgesi verilirken, önümüzdeki süreçte farklı konularda yine sağlık alanında hizmet sunan meslek gruplarına yönelik eğitimlere devam edilecek.


Milas İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Ergun Kırova, düzenlenen eğitimin, insan hayatı için son derece önemli olduğunu belirterek, “Her insan ilk yardım konusunda temel bir eğitim almalı, ancak bu eğitim sağlık alanında hizmet sunan meslek grupları için daha da önem taşıyor. Bir Diş Hekimi, bir Eczacı vb meslek grubunda hizmet sunanlar, verilen bu eğitimlerden yararlanmalı ve ihtiyaç duyulması halinde, sağlık görevlileri gelinceye kadar insan hayatı için önemli olan ilk yardımı yapmalıdır. Bu anlamda önümüzdeki süreçte farklı meslek gruplarına da bu eğitimleri vermeyi planlıyoruz” diyerek, eğitim programına katılan Diş Hekimlerine teşekkür etti.




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