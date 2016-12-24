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24 Aralık 2016 16:05

Milas’ta dolgu alanında yangın

Milas’ta dolgu alanında yangın

24 Aralık 2016 16:05

Muğla Milas’ın Balçık mevkinde vahşi depolamayla doldurulan alanda yangın çıktı. Yangın güçlükle söndürüldü.
Milas’ın Hacı Apti Mahallesi, Balçık mevkiindeki dolgu alanında geçtiğimiz sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çok sayıda atık malzeme bulunan alandaki yangına, uzun süre müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Vatandaşlar, alanın belediye ekiplerince de çöp alanı olarak kullanıldığını, atıkların denetimsiz biçimde bırakıldığını belirterek, önlem alınmasını istedi.



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