Milas’ta eğitimde devrim

Muğla Milas’a yeni iki adet Anadolu Lisesinin yapımı için çalışmalar başladı. 2018’de bitmesi planlanan okul binasına Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taşınacak. Yıllar içinde merkezdeki tüm lise binaları bu alanda yer alacak.

Milas’ın önemli eğitim yatırımlarından biri hayata geçiriliyor. Emek Mahallesi’nde daha önce kampus projesiyle gündeme gelen alanda Anadolu Lisesi yapımı için çalışmalar başladı.

Türkiye genelinde 2015 yılında ihaleye çıkan ve kamu - özel ortaklık modeliyle işletileceği açıklanan yerleşke tarzı lise projelerinin iptal edilmesinin ardından ayrı ayrı inşası kararlaştırılan yeni binalar, Milas’ın merkezindeki önemli bir yükünü de azaltacak.

Yeni binalardan birine, 2016-2017 eğitim - öğretim yılı başında öğrenci nüfusunun artışı nedeniyle konteynır derslikleriyle gündeme gelen Milas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin taşınması planlanıyor. Diğer binanın ise Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ek dersliği şeklinde değerlendirilmesi gündemde.

Milas Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Şehir Mezarlığı karşısındaki alana, yıllara sarih olmak üzere tüm liselerin taşınmasını planlıyor. Ancak ilk aşamada öğrenci artışı nedeniyle fiziki imkansızlıkların gündeme geldiği okullara öncelik verilecek.

5’er dönümlük alana 24 derslikli ve 16 derslikli iki ayrı binanın inşasına başlandı. 18 ay teslim süresi olan binaların 2018 yılının eylül ayında tamamlanması bekleniyor.

“TÜM LİSELERİ TAŞIMAYI PLANLIYORUZ”

Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir’le alanları gezdikten sonra çalışmalara ilişkin bilgi veren Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, yerleşke projesinin iptal edilmesine karşın, aynı anlayışın ortaya çıkacağını belirterek, “Biz Milas’taki bütün liseleri burayı taşımayı planlıyoruz. Yine aynı şekilde havuzuyla, halı sahasıyla bir üniversite gibi öğrencilerimize hak ettikleri eğitim ortamını sağlamak için çalışıyoruz. İlk etapta Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’yle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini buraya taşıyacağız. Hemen bitişiğindeki Sakarya İlk-Ortaokulu’ndan nakillerle de eğitim-öğretimi rahatlatmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Bal, proje sayesinde Milas merkezinde görülen arazi üretme sorununun ortadan kalktığını dile getirdi.

Bu yatırımların yanı sıra Milas’ta derslik yetersizliği bulunan Semiha Altunkan İlkokulu, Ağaçlıhöyük İlkokulu, Sakarya Ortaokulu, 23 Nisan İlk-Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Güllük Ortaokulu, Boğaziçi İlk-Ortaokulu için de 2017 yılı için yatırım teklifinde bulunuldu.