Milas’ta eğitimin bir yılı değerlendirildi

Milas ilçesi olarak eğitimde geldiğimiz nokta, elde edilen başarılar ve gelecek yılda neler yapılacağının konuşulduğu değerlendirme toplantısında, birçok alanda ilklere imza atıldığı, eğitimde de Türkiye standartlarının üzerinde olduğuna vurgu yapıldı.

Milas Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya sadece okul müdürleri katılırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, geçtiğimiz hafta dağıtılan karnelerle sona eren 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nı genel hatlarıyla değerlendirdi. TEOG Sınavı’nda elde başarı başta olmak üzere; sosyal etkinlik, spor, bilimsel projeler, deneme sınavları ve eğitim-öğretimde gelinen noktayı sayısal değerlerle açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; “Sonuç olarak gerçekten her alanda başarı elde edilmiştir. 1 Eylül 2016’da göreve başladım ve ilk gün söylediğim gibi bizim derdimiz okullarımızı, çocuklarımızı yarıştırmak değil. Her şeyden önce çocuklarımızı sosyal etkinliklerle buluşturmak, sanat ve sporda onların başarılarıyla övünmek, eğitim kalitemizi bulunduğumuz noktadan daha üst seviyelere çıkarmaktır. Çünkü eğitim-öğretim sadece ders müfredatından ibaret değildir. Bir bütün olarak ele almak ve değerlendirmek zorundayız” dedi.

Geride bıraktığımız yılda TEOG sınavlarında hiç yanlış yapmayan, tek yanlış veya 2 yanlış yapan öğrenci sayılarını veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; “Bu sonuçlarla Muğla olarak Türkiye standartlarının üzerinde bir başarıyı yakaladık. Elbette bununla yetinmeyeceğiz. Bu başarıyı daha yukarılara çıkarmak, hedefimiz olmalıdır” dedi.

Selimiye’de ‘Hayvancılık’, Güllük’te ‘Motor’ Lisesi

Okul müdürleriyle gerçekleşen değerlendirme toplantısında önümüz yıl/yıllar içerisinde ilçeye yeni okulların kazandırılması gerektiğini belirten Bal; “Örneğin Selimiye’deki Çok Programlı Liseyi, hayvancılık veya tarımla ilgili bir okula dönüştürmek, Güllük’te Milli Eğitim olarak bize devredilen Etibank tesislerinin bir turizm-otelcilik okulu yerine, Türkiye’de bir tane olan motor lisesinin ikincisini Güllük’te açmak için girişimlerimiz resmi olarak başladı. Çünkü havalimanına en yakın yerleşim yeri Güllük’tür. Böyle bir okulun orada olması, bölgeye de ciddi anlamda ekonomik ve sosyal katkı sağlayacaktır” dedi.

Gelecek yıl için hedeflerimiz daha büyük

Geride bıraktığımız yıl için okul müdürlerine ve öğretmenlere, gösterdikleri gayret ve verdikleri emek için teşekkür eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, gelecek yılın planlamasını ise bugünden hazırladıklarını belirterek; “Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Bunları zaman içerisinde karşılıklı diyalogla çözmek, hataları telafi etmek ve geleceğe emin adımlarla ilerlemek durumundayız. Geçmişe takılı kalmayacağız ancak geçmişteki eksikliklerden ve hatalardan ders alarak geleceği şekillendirmeliyiz. Bu anlamda hepimize gelecekte, bugünden daha fazla iş düşüyor. Çünkü gelecek yıldan başlamak kaydıyla önümüzdeki yıllar için hedeflerimiz daha büyük” dedi.

Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından yapılan açıklamanın ardından okul müdürlerinin değerlendirmesi, gelecek yıla ilişkin neler yapılması gerektiğine dair görüşleri alınarak toplantı sonlandırıldı.