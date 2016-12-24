Milas’ta ehliyetsiz yaşlı sürücü kazaya neden oldu, 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde ehliyetsiz yaşlı bir sürücü kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada yaşlı sürücü hafif yaralandı.

Milas’a bağlı Kemikler Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, Bodrum’dan Milas istikametine doğru seyreden 27 yaşındaki Gamze Kiyatmaz idaresindeki 48 VZ 954 plakalı otomobil, Kemikler kavşağında kontrolsüz dönüş yaptığı iddia edilen 83 yaşındaki Hasan Basri Yaşar’ın idaresindeki 48 KC 120 plakalı traktörle çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Kiyatmaz kazayı yara almadan atlatırken ehliyetinin olmadığı öğrenilen 83 yaşındaki traktör sürücüsü Hasan Basri Yaşar ise hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri başka bir kazanın yaşanmaması için kavşakta önlemlerini alırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.