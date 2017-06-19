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19 Haziran 2017 14:52

Milas’ta ek okul binası için bekleyiş sürüyor

Muğla’nın Milas ilçesinde Dr.

Milas’ta ek okul binası için bekleyiş sürüyor

19 Haziran 2017 14:52

Mete Ersoy Ortaokulu yanındaki arsada, yine hayırsever Dr. Mete Ersoy tarafından yaptırılmak istenen ek bina, yüklenici firmaya bedelinin peşin ödenmesine rağmen yaklaşık 1,5 yıldır yapılmayı bekliyor.


Geçtiğimiz günlerde sona eren 2016-2017 eğitim öğretim yılında yaşanan sıkıntılarla Milas’ta sıkça gündeme gelen, özellikle de öğrenci velileri tarafından dillendirilen ek bina, yaklaşık 1,5 yıldır tamamlanmayı bekliyor.


İçerisinde 4 adet derslik, çok amaçlı bir toplantı salonu ve kantin yapılacak olan bina için tüm maliyeti karşılanan hayırsever Dr. Mete Ersoy tarafından, hesaplanan bedel peşin olarak ödenmesine rağmen ‘neden yapılmadığı’ ise en çok dillendirilen nokta.


Okul Aile Birliği üyeleri ve öğrenci velilerinin bir an önce tamamlanmasını istediği ek binanın, hali hazırda eğitim-öğretim gören öğrenci sayısında bir rahatlama sağlayacak olması en önemli nokta iken, binanın tamamlanması da okul idarecilerine ve derslik yetersizliğinden ilkokul binasında eğitim gördüğü iddia edilen bir grup öğrenciye de rahat bir nefes aldıracak.




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