Milas’ta ‘Ekolojik Turizm’ alanları belirleniyor

Milas Kent Konseyi Genel Sekreteri Zeynep Çınar, İstanbul Kartal Kent Konseyi Başkanı Demet Sungur Tekin, Milas Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Nergiz, Meliha Tekin ve turizmci Mithat Serçin’in katılımı ile Milas Kent Konseyi binasında gerçekleşen toplantıda önemli konulara vurgu yapıldı.

Amaçlarının, seçilecek pilot bölgede köylerden dışarıya göçü önlemek, köylünün kendi yöresinde ürettiği ürünleri satarak para kazanır duruma getirmek olduğunu belirten İstanbul Kartal Kent Konseyi Başkanı Demet Sungur Tekin; “Doğru Turizm politikası, gerekli eğitimlerin verilmesi, kamu kurumları, STK’lar ve derneklerle iş birliği içerisinde Ekolojik Turizm potansiyelini ortaya çıkartmak gerek. Seçilecek pilot bölgede bu işi 10 yıllık sürece bölmemiz gerekiyor. Hemen her şeyi bir anda yapmamız mümkün değil. İlk önce o bölgenin öne çıkan ürünleri üzerinde durulmalı. Bu zeytinyağı, balığı, balı, tarhanası, geleneksel düğünü gibi birçok konu olabilir. Üretilen ürünler ön plana çıktığı taktirde satış yapma adına köy pazarları kurulabilir, hemen arkasından ev pansiyonculuğu teşvik edilebilir. Köy hayatı ile turizm bir birine entegre edilebilir. Böylece köylü kendi ürünlerini direk kendi satma ve para kazanma olanağı sağlayacaktır. Ekolojik Turizm adına seçilecek pilot bölge olarak Kapıkırı Köyü uygun görünüyor. Zaten burada önemli bir turizm potansiyeli var. Buradan başlayarak bunu Çomakdağ, Gökçeler, (İasos) Kıyıkışlacık gibi Milas’ın diğer köylerinde de yaygınlaştırabiliriz” dedi.

Toplantıda söz alan truizmci Mithat Serçin; “Kapıkırı’nda motel işletiyoruz ve bu işin içinde 30 yıldan fazladır varız. Kapıkırı’nda turizm potansiyelini arttırma adına önemli çalışmalar da bulunup değişik organizasyonlar yapıyoruz. Ekolojik Turizm hamlesini buradan başlatmak doğru bir seçim olacaktır. Ancak hedeflerin yüksek tutulması gerekli. 1000 kişi getirmektense 500 kişi getirip daha fazla para kazanma hedeflenmeli. Bunun için Kapıkırı’nda ufak dokunuşlar yapmak gerekli. Şu anda gelen turistlere satış yapan bayanlarımız var. Öncelikle bunları bir araya toplama adına hemen köy pazarı kurulmalı. Herkes istediği yerde piknik yapıp çöplerini bırakıp gidiyor, bunu önleme adına da piknik alanları, kuş gözlem kulübeleri gibi yerler belirlenmeli. Bir de bilindiği gibi Kapıkırı önemli yürüyüş rotası arasında. Gerek Yediler Manastırı, gerekse 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu alana çeşitli yürüyüşler düzenlenmekte. Bu yürüyüşler denetimsiz biçim de yapılmakta ve yürüyüşe katılan kişiler tarafından manastır ve kaya resimleri tahrip edilmekte. Bunların önüne geçme adına gerekli denetimlerin sıklaştırılıp alan kılavuzları görevlendirilmeli” dedi.

Toplantı esnasında kendisine anlatılan ve önerilen konuları not alan Kartal Kent Konseyi Başkanı Demet Sungur Tekin, notları rapor haline getirip Milas Belediye Başkanlığına ve toplantıya katılanlara sunacağını belirtti. Tekin son olarak; “Geçtiğimiz yıllarda Muğla’da Ekolojik Turizmin geliştirilmesi adına AB tarafından 30 milyon avro kaynak ayrıldı. Ancak zamanında gerekli projeler hazırlanıp sunulmadığı için bu kaynak Yunanistan’a aktarıldı. Konusunda uzman kişilerle iş birliği içerisinde hazırlanacak projeler ile bu kaynağı tekrar ülkemize almamız mümkün” dedi.

Toplantının ardından heyet Kapıkırı Köyü’ne giderek alan çalışmasında bulundu.