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06 Ocak 2017 16:21

Milas’ta ender görülen şahin türü koruma altına alındı

Milas’ta ender görülen şahin türü koruma altına alındı

06 Ocak 2017 16:21

Muğla’nın Milas ilçesinde bir yol kenarında yaralı bir halde bulunan ve Türkiye’de görülen ender türlerden biri olan paçalı şahin koruma altına alındı.
Muğla’nın Milas ilçesi Ekinanbarı Mahallesi’nden geçen Milas-Bodrum karayolu kenarında, Türkiye’de ender görülen bir tür olan paçalı şahin hayvansever bir vatandaş tarafından yaralı bir şekilde bulundu.
Kanadından yaralı bir halde paçalı şahini bulan vatandaş, yaralı şahinin tedavi edilmesi için Veteriner Hekim Gülizar Atıcı ve Veteriner Teknikeri Ercan Atıcı’ya götürdü.
Veteriner hekimler tarafından klinikte tedavi altına alınan paçalı şahinin, kanadından yaralandığı ve olayın tahminen şahinin avlanma esnasında dalışa geçtiği anda işlek halde bulunan Milas-Bodrum karayolunda bulunan araç akımı nedeniyle olabileceği kaydedildi.
Veteriner Hekim Gülizar Atıcı, kuşun acil durum tedavilerini yaptıklarını ifade ederek “Paçalı şahinin yaralı kanadına baktığımız zaman çok büyük yara yok. Şahin, tahminimizce avlanırken dalış yaptığı sırada bir travma yaşamış olabilir. Paçalı şahin ülkemizde ender görülen ve değerli bir türdür. Şahini sağlığına kavuşturmak için her şeyi yapacağız.” dedi.
Veteriner hekim Atıcı, paçalı şahinin strese girdiği için kendisini besleyemediğini ve kuşbaşı et ile günde 2 defa elle beslendiğini ifade etti.
Paçalı şahin tedavisinin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmesi ve doğal yaşamına tekrar geri döndürülmesi planlanıyor.



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