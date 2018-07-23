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23 Temmuz 2018 14:18

Milas’ta engelli vatandaşa araba çarptı

Muğla Milas’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil yolun karşısına geçmek isteyen konuşma engelli otopark görevlisine çarptı.

Milas’ta engelli vatandaşa araba çarptı

23 Temmuz 2018 14:18

Kazada, engelli vatandaş yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Milas’ın Hisarbaşı-Hoca Bedrettin Mahallesi Hanlar Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen konuşma engelli vatandaşa otomobil çarptı.


Yaşanan olayda; yolun karşısına geçmek isteyen konuşma engelli otopark görevlisi Mehmet D.’ye, seyir halindeki 48 JU 062 plakalı otomobil sürücüsü E. S. çarptı.


Meydana gelen kazada, otopark görevlisi konuşma engelli Mehmet D. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, yaralı Mehmet D.’ye ilk müdahalede bulundu. Vatandaşlar tarafından yaralı Mehmet D., şemsiye yardımıyla sıcaktan korunmaya çalışıldı.


Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı konuşma engelli vatandaş, hastaneye sevk edildi.




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