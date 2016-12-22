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22 Aralık 2016 10:20

Milas’ta FETÖ zanlıları adliyede

Milas’ta FETÖ zanlıları adliyede

22 Aralık 2016 10:20

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Milas merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, bugün adliyeye çıkarıldı.
Milas’ta Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) bağlantılı olduğu gerekçesiyle çok sayıda kişi geçtiğimiz günlerde polisin operasyonuyla gözaltına alınmıştı.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri eş zamanlı Aksaray ve Mersin’de operasyon düzenlenmiş ve operasyonda; Milas’tan 4, Aksaray ve Mersin’den de birer kişi gözaltına alınmıştı.FETÖ soruşturması kapsamında, diğer illerde gözaltına alınanlar da Milas’a getirilmişti.
Gözaltına alınan; E.Ç., Ö.Ö., A.A.B., M.B., H.I.Ö. ve A.S. “Fethullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak” suçundan adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, esnaflık yaptığı öğrenildi.



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