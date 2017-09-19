Milas’ta freni patlayan kamyon elektrik direğini yıktı

Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, yıkılan direk nedeniyle Milas Sanayi Sitesi’nin büyük bir bölümünde enerji kesintisi yaşandı.

Milas Sanayi Sitesi’nden Sodra Doğa Kent’e giden ana cadde üzerinde, seyir halindeki kamyonun freni patladığı ve geriye doğru hızla yokuş aşağı giden aracın, bir işyeri önündeki elektrik direğine çarparak durabildiği öne sürüldü.

Plakası ve araç sürücüsü belirlenemeyen kamyonun çarptı elektrik direği büyük hasar görürken, çarpmanın ardından sanayi sitesinin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi meydana geldi.

Olay yerine gelen ADM görevlileri, direğin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, kaza mahalline çağrılan vinç ile kamyon bulunduğu yerden çekilerek, hasar gören direk yeniden yerine dikildi.

Görevlilerin çabaları sonucu yaşanan elektrik kesintisi ise kısa sürede giderildi.

Olay ile başlatılan soruşturma devam ediyor.