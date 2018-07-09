Milas’ta fuhşa yer teminine tutuklama

Fuhuş yuvasına ise mühür vuruldu!

İlçede bir evde fuhuş yapıldığına dair ihbarı değerlendiren Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Burgaz Mahallesi’ndeki adresi tespit ettikten sonra bir hafta boyunca takibin ardından şok baskın düzenledi.

Fuhuş operasyonunda yakalanan ve yer temin ettiği iddia edilen A.S., gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı operasyonda yakalanan bir kadın, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Polisin şok baskını sırasında evde bulunan 3 erkek ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Baskın yapılan ev, Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararıyla 3 ay süreyle mühürlendi.

Öte yandan Milas Emniyet Müdürlüğü’nün fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.