Milas'ta hastane personeline yangın eğitimi verildi

Yıl Milas Devlet Hastanesi yöneticilerine ve personeline olası yangınlara karşı kapsamlı bir eğitim verdi.

Milas'ta meydana gelen yangınlara 7/24 başarılı bir şekilde müdahale ederek halkın takdirini toplayan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, kurumlardan gelen talep üzerine bir yandan da eğitim çalışmalarına devam ediyor.

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine hastane yöneticilerine ve personeline de yangın eğitimi düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amiri Yüksel Karaduman, İtfaiye Çavuşu Haluk Önen ve İtfaiye Eri Mehmet Şengör, yangının nasıl başladığı ve yangın çeşitlerine ne tür müdahaleler yapılacağı anlatıldı. Hastane yöneticilerinin ve personelinin ilgiyle takip ettiği yangın eğitiminde, verilen teori bilgiler ayrıca renkli etkinliklerle pekiştirildi.

Yılların getirdiği yangın tecrübesini teori bilgiyle harmanlayan itfaiye personeli, yangına sebep olan ihmaller konusunda da uyarılarda bulundu.

Yangında ilk, etkili ve yangın çeşidine uygun müdahalenin önemine dikkat çeken itfaiye personeli, “Öcelikle evlerimizde, işyerlerimizde yangın söndürme tüplerimiz bulunmalı. Bu araçların kullanım ömürleri dikkate alınarak kontroller yapılmalı. Gece yatarken telefon ve diğer elektronik cihazları şarja koymak, elektrikli ısıtıcıları, şofbeni açık bırakmak yada dikkatsiz kullanmak gibi ihmaller yangına sebep olabiliyor. Evinizin yada kurumunuzun elektrik tesisatının ve sigortaların da düzenli olarak kontrol dilmesi gerekiyor. Bu önlemlerimizi aldıktan sonra oluşabilecek yangının türüne uygun müdahaleler hayati önem taşıyor.” diyerek bilgi verdi.

Teorik bilgi aktarımıyla tamamlanan yangın eğitimi, yarın uygulama eğitimi ile davam edecek.