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08 Ağustos 2018 16:24

Milas’ta iki kişi arasındaki tartışma kanlı bitti

Muğla’nın Milas ilçesinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Milas’ta iki kişi arasındaki tartışma kanlı bitti

08 Ağustos 2018 16:24

Konunun büyümesiyle kanlı biten olayda bir kişi silahla vurularak yaralandı.


Milas’ta İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; 31 yaşındaki L.I. Dumlupınar Caddesi üzerinde ikamet eden İ.Ş.’nin evine gitti. Kapı önünde yapılan görüşmede L.I. ile İ.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Konunun büyümesiyle İ.Ş. yanında bulundurduğu silahla L.I.’ya yaklaşık 5 el ateş etti. Meydana gelen olayda L.I. kolundan ve göğsünden vurularak yaralandı.


Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri L.I.’yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından önce Özel İzan Sağlık Hastanesi’ne daha sonra 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti.


Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren İ.Ş. ise Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




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