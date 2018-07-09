Milas’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Ali Rıza Erdem idaresindeki 48 KK 029 plakalı otomobil ile Ören istikametinden Milas’a seyir halindeki Fulya Yılmaz yönetimindeki 35 AVV 945 plakalı otomobil Çamköy’de çarpıştı.

Kazada araç 48 KK 029 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ebru Erdem, Aysu Erdem ve diğer araç sürücüsü Fulya Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerinde gönderilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.