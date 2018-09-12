Milas'ta ışık ihlali kazaya neden oldu; 4 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik ışıklarını ihlal ettiği ileri sürülen bir araç, kazaya neden oldu. Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Milas'ta, Kırcağız Kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kızcağız Mahallesi istikametinden, şehir merkezine doğru seyir halinde bulunan Nuh G. idaresindeki 48 KA 260 plakalı araç, 23 Nisan Bulvarı'ndan Söke istikametine doğru seyir halinde bulunan ve trafik ışıklarını ihlal ettiği ileri sürülen Zeki İ. idaresindeki 48 KJ 515 plakalı araçla çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kavşakta bulunan MOBESE kameraları da incelemeye alındı.