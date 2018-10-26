Milas'ta İŞKUR'dan yeni projeler

İŞKUR Muğla İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Milas Hizmet Binası'nda açıklamalarda bulunarak, İŞKUR'un göstermiş olduğu faaliyetler, istihdam olanakları ve yeni uygulamaya koyacağı projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

İŞKUR Milas İlçe Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya, İŞKUR Muğla İl Müdürü İlyas Sarıyerli, Milas İlçe Müdürü Levent Karataş, İş ve Meslek Danışmanı Selma Uysal ve basın mensupları katıldı.

Kadın ve genç istihdamında Türkiye birincisiyiz

Muğla İl Müdürlüğü olarak, 6 bin 61'i genç, 5 bin 182'si kadın olmak üzere genç ve kadın vatandaşlara istihdam sağlamada, Türkiye birincisi olduklarını belirten İl Müdürü İlyas Sarıyerli; “Yükseköğretim mezunlarına istihdam sağlamada ise Türkiye ikincisiyiz. İŞKUR Milas İlçe Müdürlüğü olarak, mevcut çalışan 6 personelimize ek 16 personel daha atanacak ve toplam sayı 22 olacak. İşsiz vatandaşlarımıza istihdam oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza da bilgi almak için İş-Kur binalarımıza gelmeleri için çağrı yapıyorum” diyerek İŞKUR kapsamında faaliyet gösterecek olan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

3 yeni projeyi hayata geçiriyoruz

İstihdam sağlama konusunda 3 yeni projeye değinen İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

‘İşe İlk Adım Projesi'

İlk olarak ‘İşe İlk Adım Projesi' hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü Sarıyerli; “Yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençler işbaşı eğitim programlarına dahil edilerek, mesleki deneyim ve tecrübe kazanması sağlanacaktır. Zorunlu istihdam sürecinde ödenecek ücretin net asgari ücretin %50'sine karşılık gelen tutarı ve zorunlu istihdam sürecinden sonra işveren tarafından on iki ay süreyle istihdam etmeye devam edeceğine dair taahüt verilmesi ve İl Müdürlüğü ile yeni bir sözleşme imzalanması durumunda istihdam edilecek bu kişiler için on iki ay süresince net asgari ücretin %25'i işsizlik sigortası fonundan karşılanmaya devam edilecektir. İlimizde 110 genç bu projeden faydalandırılacaktır” dedi.

‘İş'te Anne Projesi'

‘İş'te Anne Projesi'nden de bahseden Sarıyerli; “Sosyal yardım alan, ŞÖNİM'den, kadın sığınma evlerinden, bakanlık birimlerinden yönlendirilen veya kurumumuza bizzat kendisi başvuru yapan 0-14 yaş çocuğu olan annelerin katılacak oldukları işbaşı eğitim programları veya istihdam garantili meslek edindirme kurslarında günlük 70 TL. cep harçlığı ödemesi yapılacaktır. İlimizde 36 anne projeden faydalanacaktır” dedi.

‘Çocuk Bakım Desteği'

Son olarak ‘Çocuk Bakım Desteği' projesi hakkında açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli; “İmalat sektöründeki İşbaşı Eğitim Programı'na ya da sanayi sektöründeki istihdam garantili meslek edindirme kurslarına katılan 2-5 yaş arası kreşe giden çocuğu olan annelere günlük cep harçlığı ödemesine ilave olarak 400 TL. bakım ücreti ödemesi yapılacaktır” dedi.

Sarıyerli; “İŞKUR olarak binamız ve danışmanlarımızla istihdam yaratma ve vatandaşlarımıza hizmet verme konusunda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın danışmanlarımız aracılığıyla bilgi almak için kendilerini binalarımıza davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.