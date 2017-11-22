Milas’ta jandarma halkın huzuru için mesai yaptı

Milas İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, mahalle genelinde dün akşam saatlerinde sabit yol uygulaması ve eğlence mekânları ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

35 jandarma personelinin 11 araçla gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında; eğlence mekanları ve umuma açık yerlerde Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yapılırken, belirli noktalarda trafik ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurarak, sorgulama yaptı.

Suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında 19 işletme kontrol edilirken, 946 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Trafik kontrolleri sırasında eksiklikleri bulunan sürücülere toplam 7 bin 859 lira ceza kesildi.