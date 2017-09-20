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20 Eylül 2017 11:29

Milas’ta jandarma okul servislerini denetliyor

Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timlerince, okul servis araçlarına yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor.

Milas’ta jandarma okul servislerini denetliyor

20 Eylül 2017 11:29

Denetimlerde eksikleri tespit edilen okul servis aracına, toplam bin 442 lira para cezası uygulandı.


Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okulların çevresi ve servis araçları denetimden ve kontrolden geçiriliyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında harekete geçen Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, okul servis araçlarına yönelik denetim çalışması yaptı. Titizlikle sürdürülen denetimlerde, eksikleri tespit edilen 7 okul servis aracına bin 442 lira para cezası uygulandı.


Emniyet kemerinin yolculuk sırasında yaşanabilecek olan kazalarda yolcuların güvenliği için büyük önem arz ettiğini belirten jandarma ekipleri, öğrencileri emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı.


Öte yandan öğrencilerin güvenliği için sürdürülen denetimlerin devam edeceği bildirildi.




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