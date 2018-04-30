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30 Nisan 2018 12:35

Milas’ta kaçak kazı operasyonu

Muğla’nın Milas ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Milas’ta kaçak kazı operasyonu

30 Nisan 2018 12:35

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Milas’a bağlı Kırcağız Mahallesi, Mezarlık Mevkii’nde M.Y., S.İ.Y., Y.Y., M.A., C.Y., Y.Y., T.B., K.Y., M.S., N.Y. ve S.Y.’nin izinsiz kazı yaptıkları ihbarının alınması üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri’nce çalışma başlatıldı.


2 ayrı noktada kazma ve kürekler ile kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalanan şahıslarla birlikte arkeolojik değeri olabileceği değerlendirilen 2 parça çanak ve 1 adet dibek taşı tespit ele geçirildi. Yapılan kontrol esnasında, 3. derecede arkeolojik sit alanı olduğu tespit edilen bölgede yapılan aramada 3 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet manivala demiri, 1 adet el feneri, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet jenaratör, 4 çift eldiven, 1 adet dedektör ve 1 adet yer ve yön tespit cihazı gibi aletler bulundu.


Ele geçirilen malzemelerle gözaltına alınan M.Y., S.İ.Y., Y.Y., M.A., C.Y., Y.Y., T.B., K.Y., M.S., N.Y. ve S.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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