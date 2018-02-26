Milas’ta kaldırım çöktü

Milas’taki Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi Lozan Caddesi’ndeki yaya kaldırımı aniden çökerek kullanılamaz hale geldi. Balavca Deresi kenarında bulunan kaldırımın, aşırı yağış nedeniyle çöktüğü belirtilirken; olayın sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi ve bu sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir kazayı da önlemiş oldu.

Balavca Deresi’nde ıslah çalışması yapan ekipler, çöken alanın etrafına güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Çalışma esnasında işçilerin çöken alan üzerindeki kaldırım taşlarını tek tek çıkarması ise görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Herhangi bir önlem almadan çökme ihtimali bulunan zeminde kaldırım taşı söken işçiler, işlemi tamamladıktan sonra dere yatağındaki çalışmaya devam etti. Yaşanan olayın ardından tedirgin olan Milas halkı, daha önce de dere kenarındaki yolun çökmesiyle iş makinesinin dere yatağına düştüğüne dikkat çekti. Vatandaşlar, okul yakınındaki kaldırımları öğrencilerin de kullandığına dikkat çekerek, yetkililerin dere boyunca uzanan yaya kaldırımlarının çökme ihtimalini gözeterek güvenliğin biran önce sağlanmasını istedi.