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07 Mayıs 2018 15:45

Milas’ta kamyonetle motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kamyonet ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Milas’ta kamyonetle motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

07 Mayıs 2018 15:45


Kaza, Milas’ta Ağaçlıhöyük-Baharlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kavşaktan dönüş yapmak isteyen Kaan Öner idaresindeki 32 UA 808 plakalı kamyonet, Milas’tan Bodrum istikametine doğru seyir halinde bulunan Sedat Bilge idaresindeki 48 LE 615 plakalı motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Bilge vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




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