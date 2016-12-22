Milas’ta kavşaklarda yeni düzenleme

Milas Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki kavşaklarda peyzaj düzenlemeleri yapılmaya başlandı.

Milas’ta belediye tarafından ilçenin çağdaş ve modern bir kent haline getirilmesi için başlatılan çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Her gün binlerce aracın geçiş yaptığı ilçe sınırları içerisinden geçen Karayolu üzerinde ki kavşaklar modern bir görünüme kavuşturulmaya başlandı. Kavşaklarda ekipler tarafından ponza ve dolomit taşıyla süsleme çalışmaları yürütülürken, aynı zamanda bitkilendirme de yapılarak, kent içinde estetik bir görünüm sağlanması hedefleniyor.

İlçedeki park ve kavşakların peyzaj düzenlemelerinin belirlenen program dahilinde yapıldığını kaydeden Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Çoban, “Özellikle karayolu üzerindeki kavşakların güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. İklim koşullarına göre bitki ve çiçek dikim çalışmalarımız da devam ediyor. Menteş, Kırcağız ve Garaj kavşaklarımızı baştan sona yeniden düzenleyip estetik bir görünüme kavuşturduk. Diğer kavşaklarımızda ki çalışmalarımız tamamlandığında Milas çağdaş bir görünüme kavuşacak” dedi.