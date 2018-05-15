Milas’ta kaza; 1 yaralı

Milas’ta Emek Mahallesi, Sanayi Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgiye göre; şehir merkezinden, üçyol istikametine doğru seyir halinde bulunan 18 yaşındaki Necip Ö. idaresindeki 48 BH 679 plakalı motosiklet, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen 41 yaşındaki Mustafa C. idaresindeki 48 BK 118 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Necip Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.